Завораживающие кадры ночного пролета космического корабля Crew-11

В социальных сетях распространились впечатляющие кадры ночного пролета космического корабля Crew-11 с экипажем на борту.

Как сообщает Day.Az, видео полета в соцсети Х вызвали большой интерес у любителей космоса по всему миру.

Представляем вниманию читателей эти кадры: 