https://news.day.az/hitech/1817759.html Завораживающие кадры ночного пролета космического корабля Crew-11 - ВИДЕО В социальных сетях распространились впечатляющие кадры ночного пролета космического корабля Crew-11 с экипажем на борту. Как сообщает Day.Az, видео полета в соцсети Х вызвали большой интерес у любителей космоса по всему миру. Представляем вниманию читателей эти кадры:
В социальных сетях распространились впечатляющие кадры ночного пролета космического корабля Crew-11 с экипажем на борту.
Как сообщает Day.Az, видео полета в соцсети Х вызвали большой интерес у любителей космоса по всему миру.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
