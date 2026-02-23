Новый смартфон Samsung появился у покупателя до официального релиза

Несмотря на то, что официальная презентация линейки Samsung Galaxy S26 запланирована на 25 февраля, модель Galaxy S26 Ultra уже попала в руки конечного покупателя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SamMobile, устройство было приобретено в одном из розничных магазинов электроники в Дубае.

О покупке сообщил блогер Сахил Карул, отметив, что смартфон продавался в свободной продаже. Стоимость устройства не раскрывается. Таким образом, магазин фактически нарушил стандартное эмбарго производителя, запрещающее реализацию и публичную демонстрацию новинок до официального старта продаж.

Как правило, крупные международные ритейлеры получают партии смартфонов за 10-14 дней до релиза для синхронного старта продаж. До снятия ограничений продукция должна храниться на складах или в закрытых зонах.

Первые фотографии и краткие впечатления от Galaxy S26 Ultra уже появились в соцсети X. Пользователи активно обсуждают эргономику корпуса со скругленными углами, возможности камеры и функцию Privacy Display. Ожидается, что в ближайшие дни появятся полноценные видеообзоры устройства, что может снизить интригу перед официальной премьерой.