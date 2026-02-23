Цены на китайскую оперативную память достигли мирового стандарта

На фоне глобального дефицита микросхем памяти рынок пристально следил за китайскими модулями DDR5 KingBank, выпускаемыми на базе чипов компании CXMT.

Как передает Day.Az со ссылкой на WCCFTech, ранее они предлагались по более низкой цене по сравнению с продукцией ведущих мировых производителей, однако ситуация изменилась.

По данным площадки JD.com, цены на китайскую оперативную память фактически выровнялись, а некоторые модели стали даже дороже. Так, комплект DDR5 объемом 32 ГБ от KingBank стоит 3629 юаней (около $530), а наборы DDR5-6000 объемом 64 ГБ превышают $1000.

Для сравнения, американская сеть Newegg продает комплекты DDR5 на 32 ГБ с аналогичными характеристиками от известных производителей за $440.

Эксперты отмечают, что ценовое преимущество китайских производителей практически исчезло, а их продукция сравнялась по стоимости с модулями на базе чипов Samsung, SK hynix и Micron.

По прогнозам специалистов, кризис на рынке памяти продолжится как минимум один год, а в худшем случае может затянуться на десятилетие.