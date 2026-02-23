Добыча золота и серебра в Азербайджане

В январе 2026 года в Азербайджане было добыто 207,8 килограмма золота, что на 28,4 килограмма (или 12%) меньше по сравнению с январем прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, в январе 2025 года добыча составила 236,2 килограмма.

По состоянию на 1 февраля текущего года объем запасов готового золота в стране достиг 103,6 килограмма.

В то же время добыча серебра в январе составила 329,8 килограмма, что на 46 килограммов (или 14,5%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем запасов готового серебра на 1 февраля составил 550,4 килограмма.

Отмечается, что общий объем производства в горнодобывающей промышленности страны в январе достиг 2,7 миллиарда манатов, что на 2,4% больше по сравнению с январем 2025 года.