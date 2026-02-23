Новые правила выдачи документов на недвижимость

Концепция оформления жилья ожидает утверждения в ближайшее время. Планируется, что примерно 100 тысяч домов смогут получить свидетельства о праве собственности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, член Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Вугар Байрамов отметил, что концепция уже подготовлена и ее утверждение ожидается в ближайшее время. После утверждения в первую очередь купчи будут выдаваться для домов, построенных до 2001 года.

Также решается проблема граждан, у которых есть документы на земельный участок для строительства, но которые не могут получить свидетельство из-за несоответствий в кадастровых данных. Кабинет министров утвердил процедуры регистрации, приема и проверки документов на недвижимость, что значительно упростило процесс оформления. Государственные органы будут направлять электронные запросы в другие ведомства, включая архивные службы, для уточнения информации.

Подробнее в репортаже: