Военный прокурор провел встречу в Военно-морских силах Министерства обороны

Военный прокурор Бахруз Ахмедов провел встречу с военнослужащими Военно-морских сил (ВМС) Министерства обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед началом встречи состоялось возложение цветов к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, была почтена его светлая память.

Затем командующий Военно-морскими силами Шахин Мамедов подробно проинформировал о созданных при внимании и заботе руководства страны условиях, отметил проведение систематической работы по совершенствованию материально-технического обеспечения и заявил, что ВМС способны своевременно выполнить все приказы и поручения, которые поставит перед ними победоносный Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев.

В ходе встречи военный прокурор дал военнослужащим ВМС необходимые рекомендации и поручения, связанные с повышением дисциплины.

В конце мероприятия отличившимся на службе военнослужащим были вручены подарки и выражены пожелания успехов в служебной деятельности.