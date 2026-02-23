https://news.day.az/officialchronicle/1817813.html В Азербайджане будет отмечено 120-летие народного поэта Самеда Вургуна - Распоряжение В Азербайджане будет отмечено 120-летие народного поэта Самеда Вургуна. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Новость обновляется
В Азербайджане будет отмечено 120-летие народного поэта Самеда Вургуна - Распоряжение
В Азербайджане будет отмечено 120-летие народного поэта Самеда Вургуна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре