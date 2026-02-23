https://news.day.az/officialchronicle/1817834.html Новое правило в связи с пересмотром суммы минимальной зарплаты - РАСПОРЯЖЕНИЕ В Азербайджане сумма минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в Закон о Трудовом кодексе, утвержденном Президентом Ильхам Алиевым.
Согласно закону, сумма минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании предложений органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти.
Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего Закона.
