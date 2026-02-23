Азербайджан одним из первых получил приглашение в Совет мира. Это говорит о растущей роли нашей страны в мировом масштабе и авторитета нашего Президента. Такое внимание к Азербайджану появилось не вдруг, оно связано с его собственной прагматичной политикой, которая не может не вызывать восхищения. Баку явился инициатором многих проектов и процессов, как регионального, так и глобального звучания.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Для того, чтобы тебя уважали, нужно уметь себя показать, предпринимать четкие и дальновидные политические и дипломатические шаги. Азербайджан сегодня демонстрирует свои преимущества в различных ипостасях. И в плане лидерства, и в плане партнерства, и в плане умения решать сложные вопросы. Внешние игроки все это учитывают. Учитывается также то, как наш лидер взаимодействует со своим обществом, какую поддержку имеет у своего народа. Прежде, чем ведущие мировые игроки принимают какие-то решения, проводится анализ ситуации и потенциальных партнеров. Президент Ильхам Алиев пользуется авторитетом и доверием не только внутри Азербайджана. Он влиятельный политик в своем регионе и на всем тюркском пространстве. Его имидж очень высок. Лестные слова Президента США Дональда Трампа в адрес азербайджанского лидера это не просто комплимент. Делать комплименты не в характере Трампа, который, как известно, может быть очень резок.

Думаю, США заинтересованы в присутствии Азербайджана в Совете мира. Наша страна благодаря авторитету своего лидера и собственным возможностям может послужить центром притяжения, который будет привлекать в структуру новых членов. Не случайно Трамп уделяет личности азербайджанского лидера столько внимания.

Совет мира имеет хорошие перспективы. Это новая площадка для встреч и обсуждений между странами на двусторонней и многосторонней основе. Работа только начинается. В дальнейшем будут сформированы структуры управления, финансирования и так далее. Любое дело начинается с обсуждений. Итогом их, думаю, будет установление мира на Ближнем Востоке. Деятельность Совета мира будет иметь и политический, и экономический эффект. Ранее я уже говорил как-то, что в новых реалиях наверняка появится новая структура, равная ООН по масштабам, которая будет доминировать. Эта новая структура в будущем будет влиять на мировые процессы. Не исключено, что в перспективе решения, принятые Советом мира, станут обязательными для исполнения, как сегодня обязательны решения ООН. Правда, решения ООН обязательны только формально, на практике же организация не имеет никаких инструментов для обеспечения их исполнения. Надеюсь, формирующаяся сегодня новая глобальная структура будет более действенной.

У некоторых после заседания Совета мира возник вопрос: что будет делать в этой структуре Азербайджан, если он не присоединился к финансовой инициативе и не планирует направлять миротворцев? Лично меня такие вопросы удивляют.

Как указал помощник Президента Хикмет Гаджиев, Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и намерения Совета мира и в будущем может участвовать в инвестиционных проектах в Газе посредством этой структуры. Участие же нашей страны в конкретной 7-миллиардной финансовой инициативе по Газе не предусмотрено.

В процессе восстановления Газы будут осуществляться десятки проектов. Какой-то из них может взять на себя в качестве инвестора Азербайджан. Давайте вспомним - Азербайджан построил в разрушенном землетрясением турецком Кахраманмараше огромный благоустроенный район с 26 жилыми зданиями и всей необходимой для жизни граждан инфраструктурой. Такой же проект он может осуществить в Газе. Наша страна в настоящее время оказывает серьезную гуманитарную помощь Украине, планирует строительство школ в Сирии. В таком же формате она может подключиться к гуманитарной миссии в Газе. У Азербайджана очень большой опыт в восстановлении превращенных в руины территорий. Он, однозначно, будет полезен и палестинцам, и участникам Совета мира.

Опыт Азербайджана бесценен. Мы единственная в своем роде страна, которая восстанавливается после тридцати лет оккупации и разрушений самостоятельно. Для нас не создавались никакие советы мира, никто не собирал ради нас миллиарды долларов. Приведу одну цифру: за послевоенные годы на восстановительные работы в Карабахе и восточном Зангезуре уже израсходовано 25 миллиардов манатов бюджетных средств, включая затраты и 2026 года. А сколько еще предстоит сделать, чтобы полностью отстроить Карабах и семь районов.

В той же логике и нежелании Азербайджана отправлять своих миротворцев в Газу до прояснения ситуации с мандатом и содержанием этой операции. Наш народ понес в двух войнах и в годы оккупации большие потери. Президент так и сказал: жизнь каждого азербайджанского гражданина для нас ценна. Наши военнослужащие никогда не участвовали в боевых действиях за пределами страны и не будут участвовать.

На мой взгляд, тут к нашей стране не может быть никаких претензий. Ни у одного из членов Совета мира нет подобного опыта. И слава богу. Никому не желаю пережить то, что пережили мы.

Не берусь судить о том, почему американская сторона назвала Азербайджан ранее среди участников миротворческой операции, а теперь и финансовой инициативы. В обоих случаях Баку официально опроверг эти заявления. И мы очень хорошо знаем, что наш лидер не дает огульных обещаний, а если что-то обещал, не отказывается от своих слов.

Предположу, что США просто очень хотят видеть Азербайджан рядом во всех своих инициативах. На мой взгляд, Президент Азербайджана станет одной из главных фигур формирующейся сейчас структуры, а наша страна будет отвечать за какое-то конкретное направление деятельности Совета мира.

Я уже не раз делился с вашим сайтом своей мечтой о будущем единого Южного Кавказа. То, что происходит сегодня между лидерами Азербайджана и Армении, убеждает меня, что эта мечта имеет шанс воплотиться в жизнь. В рамках заседания Совета мира в Вашингтоне можно было в очередной раз наблюдать за дружественной беседой Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Мир в регионе должен быть прочным и, как говорит Президент Азербайджана - вечным. Однако мира на Южном Кавказе, к сожалению, хотят далеко не все. Все еще есть те, кто желают погреть руки на конфликтности в нашем регионе. Баку и Ереван могут вместе этому помешать. Мы, твердо продолжая мирный процесс, можем не позволить внешним игрокам получать дивиденды на крови наших народов. В первую очередь, я говорю о возможностях Азербайджана. Армения с ее умением удерживаться сразу на нескольких стульях, тоже может, проявляя прагматизм и здравый баланс, способствовать продвижению мирной повестки в регионе. Единственное, что беспокоит, это милитаризация Армении со стороны ее партнеров, в частности Индии. Что касается Франции, то Баку и Париж уже начали находить общий язык. Достаточно напомнить недавнее интервью Президента Ильхама Алиева французскому телеканалу и его ответы на вопросы об отношениях с Францией.

Надо иметь в виду, что антиазербайджанские круги все еще имеют силу. С их подачи принимаются документы, направленные против интересов Азербайджана. С ними, уверен, связана и провокация, имевшая место в Вашингтоне в отношении Президента нашей страны. О том, что это была спланированная и проплаченная провокация, говорят инсинуации, которые буквально сразу начали распространять различные так называемые правозащитные организации, лоббисты и наши, не побоюсь этого слова, манкурты, живущие на гранты в Европе и США и работающие против своей Родины. Были снова "расчехлены" лозунги о демократии, правах человека и тому подобном. Абсолютно не сомневаюсь, что после инцидента провокаторы отправились писать отчеты своим работодателям о том, под каким глазом у кого фингал и как эпично они смотрелись на видео, мгновенно выброшенных в соцсети.

Мы понимаем, кто стоит за этой провокацией. Она не из ряда традиционных армянских провокаций. Армяне в данном случае на десятом месте, а на первом - антиазербайджанские круги и их марионетки азербайджанской национальности. По наглости и напору в поведении провокаторов ясно видно, что акция была организована и шла по конкретному сценарию. Кстати, в рамках той же кампании в Мюнхене делались попытки провоцировать первых лиц Азербайджана. Все наверняка видели эти кадры и помнят, чем это закончилось. Это закончилось позором для самого провокатора.

Чем сильнее и авторитетнее становится наша страна, тем больше сдают нервы у ее недоброжелателей. Азербайджан уже не раз все это проходил. Нам не привыкать.

Лейла Таривердиева