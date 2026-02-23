В Азербайджане изменится тариф на воду?

В Азербайджане распространились сообщения о возможном повышении цен на воду. Утверждается, что согласно новому решению, которое якобы должен принять Тарифный (Ценовая) совет, водоснабжение, как и газ, будет осуществляться по лимитной системе.

По данным утверждений, в новом предложении предусматривается следующий тариф: до 10 кубометров - 1 манат 20 гяпиков, от 10 до 20 кубометров - 1 манат 60 гяпиков, свыше 20 кубометров - 2 маната.

Как сообщает Day.Az, пресс-секретарь Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Джейхун Мусаоглу в комментарии Globalinfo.az заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

"По данному вопросу не существует никакой информации или решения", - добавил он.

Отметим, что ранее в заявлении агентства сообщалось, что ведомство не обращалось в Тарифный совет по вопросу изменения цен на воду. Подчеркивалось, что в соответствии с целями, определенными "Национальной стратегией по эффективному использованию водных ресурсов", среди подведомственных структур агентства лишь ведутся обсуждения.