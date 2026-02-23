В Баку проходит заседание Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии
В Баку началось 17-е заседание Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, заседание проводится под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.
В ходе заседания стороны проведут переговоры по всем направлениям двустороннего сотрудничества, обсудят программы и потенциалы, которые должны быть реализованы и развиты между двумя странами до следующего года.
Одним из ключевых направлений сотрудничества между странами является транспортная сфера и развитие совместной приграничной инфраструктуры, и в этой области достигнуты заметные успехи.
По завершении заседания ожидается подписание итогового меморандума совместной комиссии сопредседателями в связи с проведенными переговорами и достигнутыми соглашениями в экономической, культурной и других сферах сотрудничества.
Новость обновляется
