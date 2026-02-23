В Баку проходит заседание Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии

В Баку началось 17-е заседание Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, заседание проводится под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

В ходе заседания стороны проведут переговоры по всем направлениям двустороннего сотрудничества, обсудят программы и потенциалы, которые должны быть реализованы и развиты между двумя странами до следующего года.

Одним из ключевых направлений сотрудничества между странами является транспортная сфера и развитие совместной приграничной инфраструктуры, и в этой области достигнуты заметные успехи.

По завершении заседания ожидается подписание итогового меморандума совместной комиссии сопредседателями в связи с проведенными переговорами и достигнутыми соглашениями в экономической, культурной и других сферах сотрудничества.

