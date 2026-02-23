https://news.day.az/world/1817881.html

Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года. Документ появился на сайте ЕС, передает Day.Az. В документе указано, что в статье 10 решения (Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ)) 2022/266 дату "24 февраля 2026 года" заменили на "24 февраля 2027 года".