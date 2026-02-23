https://news.day.az/world/1817881.html Евросоюз продлил санкции против России Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года. Документ появился на сайте ЕС, передает Day.Az. В документе указано, что в статье 10 решения (Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ)) 2022/266 дату "24 февраля 2026 года" заменили на "24 февраля 2027 года".
Евросоюз продлил санкции против России
Европейский союз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года. Документ появился на сайте ЕС, передает Day.Az.
В документе указано, что в статье 10 решения (Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ)) 2022/266 дату "24 февраля 2026 года" заменили на "24 февраля 2027 года".
