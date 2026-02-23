Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь - ФОТО
Азербайджан передал Украине очередную партию гуманитарной помощи в виде электрического оборудования.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.
"При участии заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко, заместителей министра энергетики Микола Колесника и Валентины Москаленко, заместителя министра здравоохранения Игоря Копача, посольство Азербайджана в Украине передало властям Украины энергетическое оборудование на сумму 1 млн долларов США в соответствии с указом Президента Азербайджана", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования.
