Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь

Азербайджан передал Украине очередную партию гуманитарной помощи в виде электрического оборудования.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

"При участии заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко, заместителей министра энергетики Микола Колесника и Валентины Москаленко, заместителя министра здравоохранения Игоря Копача, посольство Азербайджана в Украине передало властям Украины энергетическое оборудование на сумму 1 млн долларов США в соответствии с указом Президента Азербайджана", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь в виде электрического оборудования.