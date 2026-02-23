Налоговый учет нерезидентов в сфере электронной торговли будет регулироваться по новым правилам

Механизм постановки на налоговый учет в целях сбора НДС для нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю, будет усовершенствован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе об изменениях в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет-ресурсы и получающие доход от оказания работ и услуг в электронной форме лицам, не состоящим на налоговом учете (за исключением постоянных представительств нерезидентных юридических или физических лиц в Азербайджане, предусмотренных Налоговым кодексом), обязаны встать на электронный налоговый учет в течение 30 дней после того, как их оборот по оказанию услуг и работ покупателям в Азербайджане превысит в течение календарного года эквивалент 10 000 долларов США в манатах.

Если оборот нерезидента ниже эквивалента 10 000 долларов США, постановка на налоговый учет осуществляется на добровольной основе.

При этом к услугам, оказываемым в порядке электронной торговли, не будут относиться консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, предоставляемые по электронной почте и другим интерактивным средствам связи, образовательные и обучающие услуги в режиме реального времени через интернет, а также услуги по онлайн-бронированию билетов на мероприятия в сфере науки, образования, культуры, спорта и развлечений.

Порядок электронной постановки на налоговый учет, повторной регистрации и снятия с учета нерезидентов, их регистрации в качестве плательщиков НДС, представления декларации по НДС и уплаты налога будет определяться органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Налогоплательщик обязан уплачивать НДС в бюджет по отношению к таким нерезидентам за каждый отчетный период не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава государства также подписал указ о реализации соответствующего закона.