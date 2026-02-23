Еще одна страна захотела ускоренно вступить в ЕС

Исландия может провести референдум о возобновлении процесса вступления в Европейский Союз (ЕС) уже к 2027 году, сообщает издание Politico, передает Day.Az.

Парламент страны может объявить дату всенародного голосования в ближайшие недели. "С юридической точки зрения это не так сложно; возможно, на все потребуется всего год", - рассказал анонимный высокопоставленный европейский чиновник.

Если исландцы одобрят евроинтеграцию на референдуме, Исландия может ускоренно вступить в ЕС, опередив многих других кандидатов. Однако между Брюсселем и Рейкьявиком остаются нерешённые вопросы, в том числе касающиеся прав на рыболовство, которое играет ключевую роль в экономике страны.

Исландия подавала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, после мирового экономического кризиса. Однако в 2015 году Министерство иностранных дел страны официально отозвало эту заявку.