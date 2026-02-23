Apple рассматривает красный вариант расцветки iPhone 18 Pro

Корпорация Apple рассматривает возможность расширения цветовой палитры будущих флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые могут выйти в новом насыщенном красном оттенке. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечкам, компания тестирует вариант "глубокого красного", который, вероятнее всего, будет ближе к бордовому, чем к ярко-красному тону. Если решение будет принято, модели Pro впервые окажутся доступны в подобном цвете. Последний раз смартфоны Apple в красном исполнении выпускались в линейке iPhone 14 и iPhone 14 Plus в версии (PRODUCT)RED.

Ранее в отраслевых утечках фигурировали фиолетовый и коричневый варианты для Pro-моделей. Однако, по оценке Bloomberg, эти оттенки могут представлять собой вариации одного и того же направления в цветовой стратегии и вряд ли будут реализованы как самостоятельные версии.

Что касается складного смартфона компании, условно называемого iPhone Fold, по данным источников, Apple намерена придерживаться более консервативной палитры - серого, черного, серебристого и белого оттенков.

Презентация флагманских моделей iPhone 18 Pro и iPhone Fold состоится в сентябре, тогда как базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 представят весной 2027 года.