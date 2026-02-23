Рубио отложил визит в Израиль

Визит госсекретаря США Марко Рубио в Израиль отложен на начало марта, передает Day.Az со ссылкой на mignews.

Он должен был посетить Еврейское Государство 28 февраля для встречи с руководством страны, чтобы обсудить ситуацию вокруг Иран.

Теперь стало известно, что Рубио прибудет в Израиль 2 марта. Причина переноса поездки не раскрывается.

"Госсекретарь Рубио по-прежнему планирует поездку в Израиль, но график может измениться", - подтвердил агентству AFP американский чиновник на условиях анонимности.