https://news.day.az/world/1817944.html Рубио отложил визит в Израиль Визит госсекретаря США Марко Рубио в Израиль отложен на начало марта, передает Day.Az со ссылкой на mignews. Он должен был посетить Еврейское Государство 28 февраля для встречи с руководством страны, чтобы обсудить ситуацию вокруг Иран. Теперь стало известно, что Рубио прибудет в Израиль 2 марта. Причина переноса поездки не раскрывается.
