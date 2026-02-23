Нетаньяху пригрозил Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Иран от ударов по еврейскому государству, пригрозив Тегерану ответом невиданной мощи на любую атаку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, одновременно он подчеркнул важность единства народа и армии Израиля, обратив особое внимание на период иудейского праздника Пурим, посвященного победе евреев над персидским царем, который в 2026 году будет отмечаться 2-3 марта.

Выступая на дебатах в Кнессете (парламент), премьер отверг критику оппозиционных депутатов, заявив, что в свете напряженности вокруг Ирана "сейчас не время для полемики". "Мы переживаем сложные и непростые дни. Господа депутаты, никто не знает, что готовит завтрашний день. Мы внимательно следим за ситуацией, мы готовы к любому сценарию. Я донес до режима аятолл (руководство Ирана - прим. ТАСС), что если они совершат, возможно, самую серьезную ошибку в своей истории и нападут на Государство Израиль, то мы ответим с такой силой, какую они даже представить себе не могут", - заявил Нетаньяху, выступление которого транслировал парламентский телеканал.

По мнению премьера, "в эти дни, накануне праздника Пурим", все израильтяне "должны сплотиться как нация и стоять плечом к плечу". "Я уверен в нашей силе. Я доверяю нашим командирам. Я доверяю нашим бойцам. Я доверяю нашему народу, и я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали, что, когда мы стоим вместе, мы добиваемся великих достижений. Накануне Пурима мы будем действовать вместе, и с Божьей помощью мы обеспечим вечность Израиля", - сказал он.

Праздник Пурим отмечают в 14-й день месяца адар по иудейскому календарю, который в 2026 году выпадает на период с заката 2 марта по вечер 3 марта. Он считается самым веселым праздником в еврейской традиции. Его отмечают в память об описанном в Библии чудесном спасении евреев, проживавших на территории древней Персии. Аман - царедворец персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса) - задумал истребить евреев. Об этом узнал мудрец Мордехай и попросил свою двоюродную сестру - иудейку Эстер, жену царя - молить супруга о помиловании своего народа. Артаксеркс поддался уговорам жены и издал новый указ, позволивший евреям защищать свою жизнь.

После этого подручные Амана были перебиты. Согласно ветхозаветной книге Эсфирь, их было более 75 тыс., в их числе были 10 сыновей Амана. Сам же Аман был повешен на дереве, которое приготовил для казни Мордехая. День, когда это произошло, и отмечается в иудаизме праздником Пурим, посвященным спасению еврейского народа.