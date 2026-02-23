Гарегин II против Никола Пашиняна: противостояние продолжается

Автор: Акпер Гасанов

Факт упоминания имени католикоса всех армян Гарегина II во время воскресной литургии в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна в церкви Святых Архангелов в Севане, на первый взгляд, может показаться сугубо церковной деталью. Однако в сегодняшней Армении подобные "детали" давно превратились в политические маркеры, отражающие глубинный и неразрешенный конфликт между действующей властью и верхушкой Армянской Апостольской церкви (ААЦ).

Отмечу, что новоназначенный предстоятель Гегаркуникской епархии Исаак Погосян особо подчеркнул, что богослужение было проведено строго по каноническим нормам. Это заявление не случайно. В последние годы Эчмиадзин неоднократно обвинял светскую власть в давлении на духовенство и в попытках "вычеркнуть" имя действующего католикоса из литургического поминовения в тех храмах, которые посещает премьер-министр. В церковной традиции ААЦ подобное исключение трактуется как прямое нарушение канона и символический разрыв церковного единства.

Контекстуально важно и другое обстоятельство: за неделю до этого стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Гарегина II. Речь идет о расследовании по статьям Уголовного кодекса Армении, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями и сокрытием имущества, не отраженного в официальных декларациях. Власти Армении подчеркивают, что дело носит сугубо правовой характер и не направлено против института церкви как такового.

Тем не менее, "реваншисты" пытаются представить это уголовное дело, как часть более широкого конфликта. Сам Пашинян ранее публично заявлял, что Гарегин II нарушил монашеский обет безбрачия - обвинение, которое в рамках канонического права автоматически ставит под сомнение его легитимность как католикоса. Более того, премьер-министр Армении утверждал, что в советский период Гарегин II сотрудничал с КГБ, что, по его словам, объясняет политическую осторожность и консерватизм нынешнего церковного руководства.

Важно отметить, что ни одно из этих обвинений Гарегином II опровергнуто не было. При этом, внутри самой ААЦ существует серьезная оппозиция действующему католикосу. За последнее время десятки священнослужителей, как в Армении, так и в диаспоре, открыто ставили вопрос о необходимости его отставки, обвиняя его в утрате морального авторитета, чрезмерной политизации церкви и закрытости от общества.

Тут стоит особо указать на то, что исторически Армянская Апостольская церковь играла роль не только духовного, но и политико-идеологического института, особенно в периоды отсутствия армянской государственности. Однако после 2018 года, с приходом к власти Пашиняна, эта модель дала трещину. Новая власть последовательно проводит линию на секуляризацию политического процесса и на ограничение влияния церкви на принятие государственных решений.

Именно в этом контексте следует рассматривать и позицию ААЦ по ключевым вопросам внешней и региональной политики. Церковь все чаще выступает как часть реваншистского лагеря, не принимающего новую реальность Южного Кавказа. Также имеет смысл добавить, что парламентские выборы, назначенные в Армении на 7 июня 2026 года, становятся ключевой точкой сборки для всех сил, недовольных курсом Пашиняна.

Гарегин II фактически уже обозначен как духовно-символический союзник этого лагеря. В него входят партия "Дашнакцутюн", представители так называемого "карабахского клана", а также новосозданная партия "Сильная Армения", связанная с российско-армянским олигархом Самвелом Карапетяном. Объединяет эти силы не столько позитивная программа, сколько общее отрицание существующих реалий.

Они последовательно выступают против нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, продолжают апеллировать к идее "исторической Армении" и фактически выдвигают территориальные претензии как к Азербайджану, так и к Турции. Противоположную концептуальную рамку предлагает Никол Пашинян.

Представленная в феврале 2025 года концепция "Реальной Армении" исходит из признания международно признанных границ республики - 29 743 кв. км - и отказа от геополитических фантазий, которые десятилетиями заводили страну в тупик. Критики называют эту концепцию "отречением от исторической Армении", но по сути речь идет о попытке впервые за долгое время построить устойчивое, а не мифологическое государство.

ААЦ резко критикует этот подход, выступая в роли хранителя мифов, которые уже не раз дорого обходились армянскому народу. Подобная позиция хорошо знакома по предыдущим десятилетиям: сакрализация территориальных претензий, демонизация компромисса и подмена реальной политики эсхатологической риторикой.

Очевидно, что на фоне фактического мира между Арменией и Азербайджаном, пусть и не оформленного окончательно юридически, реваншистские силы оказываются в проигрышном положении. Их не интересуют очевидные выгоды от подписания мирного соглашения, открытия армяно-турецкой границы, реализации региональных проектов, включая транспортно-логистическую инициативу TRIPP.

Мир в регионе лишает их главного ресурса - мобилизационного страха. Он делает бессмысленными мифы, на которых строилось политическое и финансовое благополучие целых элит. Именно поэтому церковная и политическая оппозиция Пашиняну так яростно сопротивляется нормализации: для них это не экзистенциальный вопрос нации, а угроза личному влиянию и источникам дохода.