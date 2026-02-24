Совет мира может запустить криптовалюту для Газы

Советники Дональда Трампа, входящие в Совет мира, обсуждают возможность запуска стейблкоина для Газы, обеспеченного долларом США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times. Пока инициатива находится на ранней стадии.

Тем не менее, обсуждение может стать шагом к использованию криптовалюты как основы для восстановления экономики Газы после окончания войны.

Согласно Financial Times, стейблкоин предлагают использовать для проведения цифровых платежей, а не для замены официальной валюты в Газе.

Управление проектом возложат на Совет мира и временную технократическую администрацию Газы.

Обсуждения проходят на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе Газы. С 2023 года жителям ограничили доступ к наличности из-за разрушения банкоматов и перебоев с поставками купюр.

В результате все больше расчетов переводят в цифровую форму, несмотря на проблемы с интернетом и уязвимую финансовую инфраструктуру.