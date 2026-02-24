Стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров США и Ирана

Очередной раунд переговоров должностных лиц Ирана и США состоится 26 февраля в Женеве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Оно уточнило, что американскую сторону на этих встречах будут представлять спецпосланник президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. "Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как заявил в понедельник американский чиновник высокого ранга, встретятся в четверг с иранской делегацией в Женеве <...>", - отмечается в публикации.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров США и Ирана по ядерному досье Тегерана. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон сообщил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначили в Белом доме. Ранее США и Израиль настаивали на отказе исламской республики не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит "справедливую сделку", подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы.

Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.