В США назвали потенциальных преемников Трампа

Потенциальными преемниками президента США Дональда Трампа на его посту могут стать вице-глава государства Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Мечта президента на 2028 год - это тандем Вэнс - Рубио, - и, чтобы было сразу понятно, что Вэнс во главе", - сказал источник.

По данным журналистов, такой расклад может обрадовать Трампа. При этом у Вэнса есть люди, которые готовы стать основой президентской кампании в 2028 году, если вице-президент будет выдвинут в качестве кандидата, следует из материала.

5 февраля американист Малек Дудаков заявил, что Трамп не имеет шансов пойти на третий срок президентства, поскольку для этого нужно будет вносить поправку в конституцию, а этот процесс очень сложный. Эксперт отметил, что сейчас в США разворачивается "серьезная борьба за место преемника" американского лидера.