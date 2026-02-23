Частные больницы в Азербайджане получили право оказывать онкологическую помощь

Частные больницы в Азербайджане также смогут оказывать онкологическую помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях в законы "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, наряду со специализированными частными медицинскими учреждениями, услуги могут предоставлять также частные медицинские учреждения, имеющие лицензию на оказание онкологической помощи в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях".

Это, позволяя гражданам получать медицинские услуги в любом медицинском учреждении по своему усмотрению, обеспечит право граждан Азербайджана, иностранцев и лиц без гражданства самостоятельно выбирать лечащего врача и проходить лечение в соответствующем медицинском учреждении на основании собственных соображений.