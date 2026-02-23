Можно ли проводить свадьбу в месяц Рамазан?

Проведение свадьбы в месяц Рамазан с религиозной точки зрения не запрещено. Однако, поскольку этот месяц считается временем поклонения, поста и духовной сдержанности, рекомендуется соблюдать определенную деликатность в формате торжества. В целом эта тема всегда вызывает разногласия среди людей.

Как передает Day.Az, в комментарии для Milli.Az заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гаджи Фуад Нуруллаев отметил, что месяц Рамазан - это месяц поклонения.

По его словам, в этот период свадебные торжества обычно переносят на другие месяцы:

"В этот месяц свадьбы, как правило, откладывают. Народ это знает. Кто-то может провести помолвку или обряд "хери" за ифтарным столом - это личный выбор. Никто не может этому воспрепятствовать. Люди свободны. Однако Рамазан от начала до конца - это месяц молитвы и поклонения, а не веселья с музыкой. В это время люди накрывают ифтарные столы, совершают молитвы и зикр, помогают нуждающимся, навещают пожилых".

Отметим, что в этом году первый день месяца Рамазан пришелся на 19 февраля. 20 и 21 марта в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан. С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.