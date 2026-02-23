В Мексике отменили футбольные матчи из-за угрозы терактов наркокартеля

В Мексике было принято решение о переносе ряда футбольных матчей из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Решение связано с резким обострением обстановки после ликвидации лидера одного из крупнейших наркокартелей страны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

На фоне растущего насилия и угроз со стороны преступного сообщества власти Мексики ввели запрет на массовые мероприятия. Все футбольные матчи приостановлены до дальнейших указаний от силовых структур, чтобы избежать скопления людей в потенциально опасных зонах.

Ранее мы сообщали, что в Мексике нейтрализовали главу картеля "Новое поколение Халиско", известного под псевдонимом "Эль Менчо". Группировка, насчитывающая около 19 тысяч человек, заявила о намерении отомстить, и предупредила, что ее целями могут стать, в том числе, гражданские лица.

Группировка "Новое поколение Халиско" считается одной из самых опасных в Мексике, регулярно вступая в вооруженные столкновения с правительственными войсками.