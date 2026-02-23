Леброн Джеймс первым в НБА набрал 43 000 очков

В ночь на 23 февраля (по Баку) состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" уступил "Бостон Селтикс" со счетом 89:111.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, звездный форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 20 очков.

Таким образом, Леброн первым в НБА набрал 43 000 (43 008) очков в регулярных чемпионатах. С учетом плей-офф у него 51 297 очков.