Президент Ильхам Алиева принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана

23 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы были с удовлетворением отмечены визит Фарзане Садег в нашу страну в прошлом году и ее встреча с Президентом Ильхамом Алиевым.

Вспомнив о состоявшемся некоторое время назад телефонном разговоре с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, глава нашего государства отметил, что в ходе этого телефонного разговора обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном как дружественными странами.

С удовлетворением отметив расширение двусторонней повестки, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместно реализуемые Азербайджаном и Ираном проекты откроют широкие возможности как для наших стран, так и для региона. Глава государства выразил надежду, что все эти вопросы будут обсуждены в рамках визита Фарзане Садег в нашу страну и что визит даст хорошие результаты.

Выразив удовлетворение тем, что вновь посещает Азербайджан, Фарзане Садег поблагодарила главу государства за прием.

Она передала главе нашего государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и подчеркнула, что Президент Ирана придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Фарзане Садег подчеркнула, что наши страны связывают исторические, религиозные и культурные узы.

В ходе беседы была затронута важность предстоящего в Баку 17-го заседания "Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах", обсуждены транспортный коридор Север-Юг, строительство автомобильного моста через реку Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.