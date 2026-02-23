Что грозит за неуплату ипотеки?

Покупка жилья сегодня является одной из главных целей для многих граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, одним из самых распространенных способов является ипотечный кредит. Однако в некоторых случаях финансовое положение заемщика ухудшается, и он не может выполнять ежемесячные платежи.

Какие шаги предпринимаются в таком случае?

По словам экспертов, при утрате платежеспособности заемщик может передать свои ипотечные права другому лицу. Это возможно только при условии, что новый покупатель соответствует требованиям банка. В таком случае квартира продается по рыночной цене, поэтому гражданин, как правило, не сталкивается с серьезными финансовыми потерями.

Отмечается, что ипотечные кредиты обычно выдаются под 4-8 процента годовых, тогда как цены на жилье в среднем растут на 15-20 процентов в год. По этой причине некоторые граждане, не способные продолжать выплаты, выставляют квартиру на продажу и реализуют ее по рыночной цене, иногда даже с определенной прибылью.

Отдельный вопрос касается покупки квартиры, находящейся в ипотеке. Эксперты подчеркивают, что если документы в порядке и нет юридических проблем, приобретение такой недвижимости не считается рискованным. Однако если имущество приобретается не у банка, а у строительной компании, могут возникнуть дополнительные риски.

Что происходит с уже выплаченными средствами, если квартира возвращается банку?

Экономист-эксперт Вугар Орудж отметил, что возврат этих сумм не предусмотрен. Он пояснил, что произведенные платежи считаются исполнением обязательств по кредитному договору, и банк не возвращает ранее внесенные средства из-за последующих финансовых трудностей заемщика.

Отметим, что при оформлении ипотеки также требуется страхование. По словам Вугара Оруджа, если заемщик оформил страхование жизни и скончался, оставшуюся сумму кредита может погасить страховая компания. Для этого при получении кредита должны быть оформлены как обязательное страхование имущества, так и страхование жизни.

Эксперты рекомендуют учитывать, что ипотека - это долгосрочное и серьезное финансовое обязательство. Поэтому перед принятием такого решения необходимо правильно оценить свою платежеспособность, учесть возможные риски и при необходимости проконсультироваться со специалистами.