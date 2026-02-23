В Баку ожидается морось

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 февраля ожидается переменная облачность, временами небо будет затянуто тучами.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.

По данным службы, ночью и утром в отдельных районах возможна морось.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются периодические осадки. В отдельных населенных пунктах они могут усилиться, в горных районах ожидается снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

