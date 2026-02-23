В четыре села Агдере возвращаются 63 семьи бывших вынужденных переселенцев

В четыре села Агдеринского района возвращаются 63 семьи бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на этот раз в родные края возвращаются бывшие вынужденные переселенцы - жители сел Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

На данном этапе в село Чылдыран переселены 10 семей (46 человек), в село Ашагы Оратаг - 29 семей (141 человек), в село Хейвалы - 17 семей (84 человека), а в село Чапар - 7 семей (22 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров за освобождение земель и почтили память шехидов, отдавших жизни на этом пути.