https://news.day.az/sport/1817819.html Азербайджанский борец выиграл "золото" на турнире в Минске Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров завоевал золотую медаль на международном турнире памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, представитель сборной выиграл все схватки и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Азербайджанский борец выиграл "золото" на турнире в Минске
Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров завоевал золотую медаль на международном турнире памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, представитель сборной выиграл все схватки и поднялся на высшую ступень пьедестала.
В финале весовой категории до 92 кг Абакаров уверенно победил дагестанского борца Гамзата Гасанова со счетом 12:5.
Отметим, что турнир памяти Александра Медведя традиционно считается одним из престижных стартов календаря вольной борьбы и собирает сильных участников из разных стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре