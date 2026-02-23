Азербайджанский борец выиграл "золото" на турнире в Минске

Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров завоевал золотую медаль на международном турнире памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, представитель сборной выиграл все схватки и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В финале весовой категории до 92 кг Абакаров уверенно победил дагестанского борца Гамзата Гасанова со счетом 12:5.

Отметим, что турнир памяти Александра Медведя традиционно считается одним из престижных стартов календаря вольной борьбы и собирает сильных участников из разных стран.