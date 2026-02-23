Ведется работа по открытию центра ASAN xidmət в Руанде

Ведется работа по организации деятельности центра Asan xidmət и в Руанде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев в рамках мероприятия, посвященного итогам оценки по ASAN xidmət indeksi и работе информационной системы ASAN müraciət.

Он подчеркнул, что в начале этого года модель ASAN xidmət была запущена в Пакистане, а центры Asan xidmət уже функционируют в Уганде и Эфиопии.