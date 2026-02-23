Где дешевле снять квартиру в Баку?

Рост цен на рынке недвижимости не проходит бесследно и для сегмента аренды жилья.

Как сообщает Day.Az, подорожание в основном наблюдается в центральных районах и варьируется в зависимости от типа здания, его расположения, состояния ремонта, близости к центру города и станциям метро.

По словам риелторов, в районах, приближенных к центру и с развитой инфраструктурой, стоимость аренды составляет от 600 до 1 000 манатов. В новостройках с ремонтом цены достигают 1 400 манатов.

Самые высокие арендные ставки зафиксированы в Сабаильском районе - в среднем 1 400 манатов. В Насиминском районе аренда обходится примерно в 1 000 манатов. Высокие цены также сохраняются в Наримановском районе, Хатаинском районе и Ясамальском районе.

Близость к рабочим местам и учебным заведениям в центральных районах также способствует росту цен. В новостройках аренда варьируется в пределах 1 000-1 500 манатов, в домах старой постройки - 800-1 200 манатов.

Ниже представлены средние цены аренды в столице по районам.

Средняя стоимость аренды в новостройках:

Сабаильский район - 1 400 AZN

Насиминский район - 1 000 AZN

Наримановский район - 800 AZN

Хатаинский район - 800 AZN

Ясамальский район - 700 AZN

Низаминский район - 700 AZN

Бинагадинский район - 650 AZN

Сураханский район - 550 AZN

Сабунчинский район - 500 AZN

Хазарский район - 450 AZN

Гарадагский район - 400 AZN

Пираллахинский район - 300 AZN

Средняя стоимость аренды в домах старой постройки:

Сабаильский район - 1000 AZN

Насиминский район - 700 AZN

Наримановский район - 600 AZN

Хатаинский район - 550 AZN

Ясамальский район - 550 AZN

Низаминский район - 550 AZN

Бинагадинский район - 500 AZN

Сураханский район - 450 AZN

Сабунчинский район - 400 AZN

Хазарский район - 300 AZN

Гарадагский район - 300 AZN

Пираллахинский район - 250 AZN

Источник на рынке недвижимости сообщил, что к наиболее доступным локациям относятся поселок Бина в Хазарском районе, а также поселки НЗС и Говсан. Здесь арендные ставки варьируются в пределах 250-300 манатов. Кроме того, в Пираллахинском и Гарадагском районах из-за относительно низкого спроса аренда также составляет около 250-300 манатов.