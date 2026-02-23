Где дешевле снять квартиру в Баку? - обзор по районам
Рост цен на рынке недвижимости не проходит бесследно и для сегмента аренды жилья.
Как сообщает Day.Az, подорожание в основном наблюдается в центральных районах и варьируется в зависимости от типа здания, его расположения, состояния ремонта, близости к центру города и станциям метро.
По словам риелторов, в районах, приближенных к центру и с развитой инфраструктурой, стоимость аренды составляет от 600 до 1 000 манатов. В новостройках с ремонтом цены достигают 1 400 манатов.
Самые высокие арендные ставки зафиксированы в Сабаильском районе - в среднем 1 400 манатов. В Насиминском районе аренда обходится примерно в 1 000 манатов. Высокие цены также сохраняются в Наримановском районе, Хатаинском районе и Ясамальском районе.
Близость к рабочим местам и учебным заведениям в центральных районах также способствует росту цен. В новостройках аренда варьируется в пределах 1 000-1 500 манатов, в домах старой постройки - 800-1 200 манатов.
Ниже представлены средние цены аренды в столице по районам.
Средняя стоимость аренды в новостройках:
Сабаильский район - 1 400 AZN
Насиминский район - 1 000 AZN
Наримановский район - 800 AZN
Хатаинский район - 800 AZN
Ясамальский район - 700 AZN
Низаминский район - 700 AZN
Бинагадинский район - 650 AZN
Сураханский район - 550 AZN
Сабунчинский район - 500 AZN
Хазарский район - 450 AZN
Гарадагский район - 400 AZN
Пираллахинский район - 300 AZN
Средняя стоимость аренды в домах старой постройки:
Сабаильский район - 1000 AZN
Насиминский район - 700 AZN
Наримановский район - 600 AZN
Хатаинский район - 550 AZN
Ясамальский район - 550 AZN
Низаминский район - 550 AZN
Бинагадинский район - 500 AZN
Сураханский район - 450 AZN
Сабунчинский район - 400 AZN
Хазарский район - 300 AZN
Гарадагский район - 300 AZN
Пираллахинский район - 250 AZN
Источник на рынке недвижимости сообщил, что к наиболее доступным локациям относятся поселок Бина в Хазарском районе, а также поселки НЗС и Говсан. Здесь арендные ставки варьируются в пределах 250-300 манатов. Кроме того, в Пираллахинском и Гарадагском районах из-за относительно низкого спроса аренда также составляет около 250-300 манатов.
