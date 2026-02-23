Импорт этих автомобилей освобождается от НДС, акциза и таможенных пошлин

Импорт раритетных автотранспортных средств освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправках в Налоговый кодекс и Закон "О таможенном тарифе", применение которых утверждено указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно изменениям, освобождение от НДС, акциза и таможенной пошлины при ввозе раритетных автомобилей будет регулироваться следующими условиями:

- импорт осуществляется на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;

- количество ввозимых одним лицом раритетных автомобилей в течение календарного года не превышает 1 единицы (в целом по стране - не более 10 единиц).

Освобождение от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит снизить расходы импортеров таких автомобилей.

Данное требование вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня официального опубликования закона.