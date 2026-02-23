В Баку для этой школы построят новое здание

Здание полной средней школы №68 Сабунчинского района будет снесено, а на его месте построят новое здание, рассчитанное на 528 ученических мест.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, тендер объявлен публичным юридическим лицом "Фонд развития образования".

В рамках проекта фонд планирует выплатить 1 308 688,28 маната за выполнение предусмотренных работ.

Тендер будет действовать до 12 марта, 12:00.