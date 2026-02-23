Азербайджан начнет производство питьевой воды из морской воды

Планируется реализация пилотного проекта по производству питьевой воды путём опреснения морской воды. С учётом близости к водораспределительной инфраструктуре и уровня загрязнения моря, в качестве наиболее целесообразной территории для проекта выбран город Сумгайыт.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана в ответ на запрос Trend.

По информации ведомства, выбранная территория охватывает площадь 29,63 гектара, включая прибрежную зону.

"Указанная территория находится на балансе Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана. Годовая производственная мощность опреснительного завода составит 100 миллионов кубических метров, что обеспечит около 20 процентов текущей потребности Абшеронского полуострова в воде. В 2026-2028 годах также предусмотрено строительство магистрального трубопровода от Сумгайытской опреснительной установки до Джейранбатанского водохранилища", - отметили в агентстве.

В ведомстве добавили, что общий срок действия проекта составит 27,5 года, из которых 2,5 года придутся на строительство и 25 лет - на эксплуатацию.