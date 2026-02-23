https://news.day.az/politics/1817908.html

Названа дата проведения заседания глав правительств стран-членов ОТГ в Баку

В Баку состоится заседание глав правительств и вице-президентов стран-членов Организации тюркских государств. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Организации тюркских государств. Согласно информации, в заседании предусмотрено участие генерального секретаря ОТГ. Заседание состоится 2-3 апреля.