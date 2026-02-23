Названа дата проведения заседания глав правительств стран-членов ОТГ в Баку

В Баку состоится заседание глав правительств и вице-президентов стран-членов Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос АПА в Организации тюркских государств.

Согласно информации, в заседании предусмотрено участие генерального секретаря ОТГ.

Заседание состоится 2-3 апреля.

Отметим, что ранее в Баку состоялось первое заседание министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).