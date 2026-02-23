Эльдар Гасымов вошел в состав жюри нацотбора Сан-Марино на "Евровидение-2026"

Победитель "Евровидения-2011" ELDAR (Эльдар Гасымов) вошел в состав жюри национального отбора Сан-Марино на "Евровидение-2026" - Dreaming San Marino. Вместе с ним конкурс оценивают итальянский продюсер Domenico "Mimmo" Paganelli и глава пресс-службы делегации Кипра на Eurovision Song Contest Andreas Anastasiou. Об этом сообщил Trend Life сам певец, передает Day.Az.

В отборе участвуют 240 артистов, и уже 200 конкурсантов завершили борьбу по решению профессионального жюри. Также ELDAR в течение четырех дней проводил мастер-классы и отвечал на вопросы участников.

Имя победителя станет известно 6 марта.