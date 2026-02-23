Президент Ильхам Алиев определил полномочные органы по Конвенции ООН против киберпреступности

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, полномочия по приему и исполнению запросов о взаимной правовой помощи в сфере киберпреступности в рамках Конвенции, или по направлению таких запросов в органы, ответственные за их исполнение, по оказанию помощи другим государствам-участникам в подготовке и реализации конкретных мер по предотвращению киберпреступности, а также функции круглосуточного контактного центра для оказания такой помощи будут осуществляться Службой государственной безопасности, а направление и прием запросов об экстрадиции или временном задержании - министерством юстиции.

Отметим, что Организация Объединенных Наций определяет борьбу с киберпреступностью как одно из приоритетных направлений, требующих международного сотрудничества в борьбе с трансграничными преступными угрозами, возникающими на фоне развития информационно-коммуникационных технологий. В целях усиления правового сотрудничества между государствами в этом направлении 25 октября 2025 года в городе Ханой была подписана "Конвенция Организации Объединенных Наций против киберпреступности - укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационных и коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям".

Основной целью Конвенции является укрепление сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями, совершенными с использованием систем информационных и коммуникационных технологий, а также формирование единой правовой основы для сбора, обмена и защиты в электронном виде доказательств, относящихся к серьезным преступлениям. Конвенция предусматривает ведение борьбы с киберпреступностью не только на национальном уровне, но и посредством механизмов международной правовой помощи, экстрадиции и оперативного взаимодействия.

В соответствии с заключительными положениями Конвенции документ открыт для подписания, ратификации, принятия или утверждения государствами и вступает в силу после завершения соответствующих внутренних процедур.

Азербайджанская Республика при ратификации Конвенции представила ряд важных заявлений и оговорок. В этих заявлениях выражены позиции относительно принятия Конвенции в качестве правовой основы в области экстрадиции и взаимной правовой помощи, определения уполномоченных центральных органов по этим процессам, а также языка подачи запросов и механизмов оперативного общения. Посредством оговорок и заявлений в рамках Конвенции были конкретизированы условия наступления уголовной ответственности по отдельным составам преступлений, определенным Конвенцией, критерий существенного вреда, а также сфера применения с учетом особенностей национальной правовой системы.

Таким образом, Конвенция и заявления и оговорки Азербайджанской Республики формируют правовую основу международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью и предусматривают внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты с целью обеспечения применения в национальной правовой системе материальных и процессуальных норм, вытекающих из Конвенции.