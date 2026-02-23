В Азербайджане импорт произведений искусства и антиквариата освобождается от НДС

Импорт в Азербайджан произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях в Налоговый кодекс и Закон "О таможенном тарифе", применение которых утверждено Указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно закону, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, от НДС будет освобожден импорт произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата, перечень которых по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности определяется соответствующим органом.

Освобождение от НДС позволит оптимизировать расходы импортеров, что будет способствовать росту импорта в данной сфере, обогащению культурных объектов и музейных экспозиций, усилению международной культурной интеграции, а также поддержке коллекционеров монет, антиквариата и произведений искусства.

Практика освобождения таких товаров от налогообложения при импорте также применяется в ряде развитых стран.