Названы самые популярные бренды смартфонов

Компания Apple лидировала на рынке смартфонов Европы в 2025 году. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным за четвертый квартал 2025 года, рынок смартфонов в Европе вырос на 2 процента в годовом исчислении. Главными причинами роста, несмотря на кризис на рынке, назвали высокие поставки Apple, Samsung и Honor. Лидером рынка снова оказалась Apple - она завершила квартал с долей 33 процента. В конце 2024-го доля компании составляла 31 процент.

Ниже расположилась Samsung, которая получила долю 29 процентов - против 28 процентов годом ранее. На третьем месте - Xiaomi. За год доля китайской корпорации упала с 18 до 16 процентов. За ней последовали другие бренды из Китая - Honor и Realme - 4 и 3 процента соответственно.

"Несмотря на сохраняющиеся макроэкономические трудности в Европе, 2025 год был неплохим для поставок смартфонов, и год завершился относительно сильным результатом", - заявил заместитель директора CR Ян Стрыяк. Несмотря на временные успехи, аналитики предсказали рынку смартфонов трудные времена и спад на фоне дефицита оперативной памяти.