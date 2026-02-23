Возможна ли установка стеклянных перегородок на платформах в бакинском метро?

В настоящее время установка стеклянных платформенных перегородок в Бакинском метрополитене технически невозможна. На это есть несколько причин.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что необходимо учитывать особенности вентиляции и циркуляции воздуха на действующих станциях. В частности, на зеленой и красной линиях воздух поступает на станции в основном через тоннели. Установка платформенных перегородок перекроет эти воздушные потоки. Это негативно скажется как на тоннельной инфраструктуре, так и, что самое главное, на комфорте и безопасности пассажиров.

В ведомстве также подчеркнули, что в бакинском метро эксплуатируются вагоны разных поколений и нескольких моделей. В них различается расположение дверей и механизм их открытия.

"В одних вагонах двери открываются внутрь, в других - наружу. Такое разнообразие существенно затрудняет стандартизированное внедрение платформенных перегородок. Учитывая все эти факторы, в настоящее время применение стеклянных перегородок в бакинском метро невозможно", - говорится в сообщении.