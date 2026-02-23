Суд продлил арест экс-главе ИВ Балакена
Срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего главы исполнительной власти Балакенского района Ислама Рзаева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Балакенской районной исполнительной власти, продлен на 3 месяца.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.
Напомним, что 30 октября 2025 года Служба государственной безопасности провела операцию в Балакенской районной исполнительной власти. В рамках оперативных мероприятий, связанных с коррупционными правонарушениями и должностными преступлениями, глава ИВ района Ислам Рзаев был задержан.
Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере) и 311.3.2 (получение взятки повторно) Уголовного кодекса.
Позднее он был освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района.
