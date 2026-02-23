Мощное землетрясение произошло у побережья Аляски

В акватории Алеутских островов у побережья штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ведомства, эпицентр находился примерно в 93 километрах к юго-западу от поселка Николски.

Поскольку населенный пункт расположен в отдаленной местности, сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

После основного толчка были зарегистрированы несколько афтершоков.