Обнародована дата экзамена по признанию специальности

Очередной экзамен по признанию специальности пройдет 17 марта 2026 года в 11:00 в Экзаменационном корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в формате компьютерного тестирования.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
Заявители могут ознакомиться с программой и образцами тестовых заданий по своей специальности, перейдя по соответствующим ссылкам ("Педагогика", "Инженерия", "Право").
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 15 баллов.
