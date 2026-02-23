Пассажирский автобус упал в реку в центральном Непале, в результате чего погибли 18 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Автобус, следовавший из Покхары в Катманду, по неизвестной причине упал в реку Тришули. В салоне находилось более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших составило 18 человек, а 25 пострадавших были госпитализированы.

Спасательные работы продолжаются при участии военнослужащих непальской армии, полиции и местных жителей.