https://news.day.az/world/1817783.html В Непале пассажирский автобус упал в реку, 18 человек погибли Пассажирский автобус упал в реку в центральном Непале, в результате чего погибли 18 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Kathmandu Post. Автобус, следовавший из Покхары в Катманду, по неизвестной причине упал в реку Тришули. В салоне находилось более 35 пассажиров.
В Непале пассажирский автобус упал в реку, 18 человек погибли
Пассажирский автобус упал в реку в центральном Непале, в результате чего погибли 18 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.
Автобус, следовавший из Покхары в Катманду, по неизвестной причине упал в реку Тришули. В салоне находилось более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших составило 18 человек, а 25 пострадавших были госпитализированы.
Спасательные работы продолжаются при участии военнослужащих непальской армии, полиции и местных жителей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре