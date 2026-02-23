Взрыв произошел в цветочном магазине в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре, сопровождавшемся взрывом, в магазине, расположенном на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе Баку.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили Day.Az, что на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны в кратчайшие сроки.