Если ударят по вершине: кто удержит Иран от распада?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о текущей ситуации вокруг Ирана.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В Тегеране снова включили самый жесткий, самый циничный и при этом самый рациональный режим управления - режим выживания. Это особое состояние государства, когда оно перестает мыслить категориями рейтингов, макроэкономических показателей и внешних симпатий. Когда исчезает иллюзия нормальности, и на первый план выходит единственный вопрос: что останется, если удар придет не по периферии, а в самое сердце системы.

Иран не впервые живет в подобной логике. Четыре десятилетия санкций, давления, угроз, гибридных атак и прямых столкновений выработали у него уникальный иммунитет. Но иммунитет - это не расслабленность. Это дисциплина. Это способность холодно смотреть на карту рисков и не прятать голову в песок. В нынешней конфигурации региональной напряженности Тегеран делает то, что делает любое государство, осознающее масштаб угроз: он перестраивает архитектуру власти так, чтобы она пережила даже самый тяжелый сценарий.

Именно в этой логике верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, действуя не как символ, а как стратег, поручил одному из наиболее доверенных соратников - Али Лариджани - обеспечить устойчивость Исламской Республики в случае военного сценария. Речь идет не о формальной перестановке фигур и не о тактической интриге. Это решение из разряда фундаментальных. Оно касается самого механизма сохранения государственности в условиях, когда противник может попытаться нанести удар по центрам управления или даже по верховному руководству.

Режим выживания - это всегда математика. Это список сценариев, где просчитано: кто принимает решения, если нарушена связь; какие структуры автоматически берут на себя полномочия; какие каналы коммуникации резервируются; как распределяются функции, если "первое звено" выбито. Это сухая, почти инженерная работа, лишенная эмоций. В такие моменты государство не демонстрирует пафос - оно проверяет устойчивость швов.

Назначение Лариджани в этом контексте выглядит не случайностью, а закономерностью. Он - представитель поколения политиков, которые прошли через войну, санкционное давление, аппаратную борьбу и сложнейшие переговорные форматы. В иранской системе это редкое сочетание: силовой опыт, парламентская школа, стратегическое мышление и умение вести диалог с внешними центрами силы. В условиях, когда линия фронта может проходить одновременно по улицам, по дипломатическим каналам и по военным контурам, такая фигура становится не просто управленцем, а координатором устойчивости.

Важно понимать: речь идет не о подготовке к агрессии, а о подготовке к обороне. Иранская политическая культура строится на глубоком историческом опыте - от вторжений прошлого до современного давления. Память о том, как легко может быть разрушена государственность в регионе, где смена режимов часто происходит под внешним воздействием, формирует особую настороженность. В этой настороженности нет паники. Есть расчет.

Когда государство начинает думать не о темпах роста, а о том, как оно будет существовать, если разрушат узлы управления, это признак зрелости, а не слабости. Слабость - это вера в то, что удар не придет. Зрелость - это подготовка к тому, что он возможен. Иран демонстрирует именно второе.

Хаменеи в этой конструкции выступает не только как религиозный лидер, но и как архитектор преемственности. Его задача - не просто удержать текущий баланс, а гарантировать, что система переживет его самого, если потребуется. В условиях, когда противники открыто обсуждают сценарии "обезглавливания", игнорировать такую угрозу означало бы безответственность. Вместо этого Тегеран выстраивает многоуровневую модель устойчивости, где каждый элемент продуман заранее.

Режим выживания - это не красивый лозунг. Это особая философия управления. В ней меньше эмоций и больше структуры. Меньше публичных деклараций и больше закрытых протоколов. Меньше показного оптимизма и больше стратегической дисциплины. Именно так действуют государства, которые привыкли рассчитывать прежде всего на себя.

Сегодня Иран снова демонстрирует миру эту способность - не поддаваться иллюзиям и не терять хладнокровия. Внешнее давление может усиливаться, дипломатические линии могут колебаться, региональные конфигурации могут меняться. Но государство, которое заранее готовится к самому жесткому сценарию, посылает важный сигнал: его устойчивость - не случайность, а результат системной воли к сохранению суверенитета.

В этом и заключается суть нынешнего момента в Тегеране. Не мобилизационная риторика, не театральная бравада, а тихая, жесткая, рациональная подготовка к тому, чтобы даже в условиях предельного давления государственная машина продолжала работать. И в этом - главная сила режима выживания.

В начале января, на фоне общенациональных протестов и угроз ударов со стороны Соединенных Штатов, Хаменеи сделал ставку на проверенного и лояльного политика, поручив ему фактическое руководство страной. Этим человеком стал Али Лариджани - 67-летний ветеран иранской политики, бывший командир Корпуса стражей исламской революции и действующий секретарь Высшего совета национальной безопасности. Назначение на этот пост было оформлено указом президента Масуда Пезешкиана в августе 2025 года, и именно этот момент стал институциональной точкой, после которой аппарат безопасности начал собираться вокруг фигуры Лариджани как вокруг "центра тяжести" в кризисе.

С этого момента именно Лариджани, по сути, определяет стратегический курс государства. Не в смысле громких заявлений на митингах, а в смысле реальных контуров: кто принимает решения, кто координирует силовой блок, кто ведет переговоры по самым опасным сюжетам, кто держит в руках "папку сценариев" на случай удара по стране. Его стремительный рост влияния отодвинул на второй план президента Масуда Пезешкиана - кардиохирурга, пришедшего в политику и переживающего сложный год у власти. Сам Пезешкиан публично признает: "Я врач, а не политик", подчеркивая, что не стоит ожидать от него решения множества системных проблем, с которыми сталкивается Иран. И это - больше чем самоирония: в момент угрозы система почти всегда отдает реальную власть не "гражданскому лицу", а тем, кто умеет держать линию безопасности.

Сведения, как именно оформлялось возвышение Лариджани и какие дискуссии идут внутри высшего руководства Ирана на фоне угроз администрации президента США Трампа, опираются на массив свидетельств: интервью с шестью высокопоставленными иранскими чиновниками, одним источником из окружения Хаменеи, тремя представителями КСИР, двумя бывшими дипломатами, а также на материалы иранских средств массовой информации. Все действующие представители власти и КСИР согласились говорить на условиях анонимности, чтобы откровенно описать происходящее внутри системы.

За последние месяцы круг полномочий Лариджани существенно расширился. Именно он координировал жесткое подавление недавних протестов, участники которых требовали прекращения исламского правления. Сегодня он удерживает ситуацию под контролем, сдерживая внутреннее недовольство, ведет переговоры с ключевыми союзниками - прежде всего с Россией, а также с региональными игроками, такими как Катар и Оман, - и курирует переговоры по ядерной программе с Вашингтоном. Параллельно он разрабатывает сценарии управления страной в случае прямого военного столкновения с Соединенными Штатами, которые наращивают военное присутствие в регионе.

Внутренний фронт для режима опасен не меньше внешнего. Символический нерв последних недель - университеты: именно они в Иране снова становятся барометром того, насколько страх перестает работать. 21 февраля 2026 года студенты вышли на протесты в нескольких кампусах, включая Тегеран, и сообщалось о столкновениях с "Басидж" - проправительственными формированиями, которые традиционно используются как инструмент давления и подавления. Отдельно подчеркивалось совпадение протестов с церемониями "сорокового дня" по погибшим в январских событиях: в иранской политической культуре это не просто траур, а легальная форма массового собирания, которая легко превращается в протест.

И вот на это накладывается внешняя угроза. Соединенные Штаты в последние дни усилили военное присутствие вокруг Ирана так, что это выглядит уже не как дипломатическое "сопровождение", а как инструмент принуждения. В публичном поле обсуждаются переброски авиации, самолетов радиолокационного обнаружения и координации, рост авиационной насыщенности на базах в регионе и усиление морского компонента. Важно не то, сколько именно бортов прилетело, а то, что создается архитектура удара: разведка, подавление, дозаправка, управление, прикрытие, логистика - весь набор, без которого большой операции не делают.

В этих условиях Лариджани озвучивает линию, характерную для иранской стратегической риторики: оборона, готовность, обещание ответа, но без признания намерения начать войну. "Мы готовы в нашей стране, - заявил Лариджани в интервью Al Jazeera во время визита в Доху. - Мы определенно сильнее, чем прежде. За последние семь-восемь месяцев мы подготовились, выявили слабые места и устранили их. Мы не ищем войны и не станем ее начинать. Но если ее нам навяжут, мы ответим". Эта формула адресована сразу двум аудиториям: внутренней, которой нужно объяснить, почему "пояс затягивают", и внешней, которой нужно показать цену давления.

Но самая опасная часть головоломки - ядерная. Тут политики уже мало: цифры начинают определять стратегию. По данным МАГАТЭ, на середину мая 2025 года совокупный запас обогащенного урана Ирана оценивался примерно в 9 247,6 кг (по урановой массе) - и это уже само по себе показатель масштаба программы. В том же отчетном периоде отдельно фиксировались и объемы урана, обогащенного до 60%: порядка 408,6 кг. Это не оружейный уровень (обычно говорят о 90%), но это уже "коридор", где политическое решение может резко сократить технологическое время до качественно иного результата.

Отсюда и характер нынешних переговорных сигналов: Тегеран дает понять, что готов обсуждать не вывоз материала из страны, а его разбавление под контролем МАГАТЭ. В конце февраля 2026 года обсуждалась связка, в которой фигурировал ориентир около 300 кг высокообогащенного урана как предмет возможного технического решения через снижение уровня обогащения. Для режима это принципиально: экспорт выглядит как символ капитуляции, а разбавление можно продать как "суверенное решение" без сдачи инфраструктуры.

Именно здесь становится яснее, почему Хаменеи делает ставку не на "витрину" исполнительной власти, а на человека, который может одновременно держать силовой аппарат, внешние каналы и сценарное планирование. По словам источников, Хаменеи поручил Лариджани и узкому кругу ближайших политических и военных соратников обеспечить устойчивость режима не только в случае американских или израильских ударов, но и при любом сценарии покушения на высшее руководство - включая самого верховного лидера. Это означает создание "запасного контура": кто принимает решения, если поражены центры связи; как распределяются полномочия, если "первое звено" выпадает; какие структуры автоматически берут управление на себя; как исключить паралич в первые часы.

Внутри иранской системы подобные планы всегда пишутся сухим языком, но на практике выглядят очень конкретно: резервные каналы связи, разнесение центров управления, усиление охраны, контроль над лояльностью, жесткая фильтрация элит, укрепление роли силового блока, управление информационной повесткой. В условиях, когда протесты возвращаются в университеты, а регион видит демонстративное наращивание американского присутствия, вопрос уже не в том, "будет ли давление", а в том, как долго режим способен выдерживать его одновременно изнутри и снаружи.

Наконец, сама фигура Лариджани важна и историей, и биографией, и связями. Он происходит из влиятельной политической и религиозной семьи. В течение двенадцати лет он возглавлял парламент Ирана. В 2021 году именно ему было поручено вести переговоры по заключению 25-летнего всеобъемлющего стратегического соглашения с Китаем на миллиарды долларов. Для иранской элиты это было не просто "экономическое окно", а страховка: чем плотнее экономические и инфраструктурные связки с крупной державой, тем выше порог внешнего давления. В публичных обсуждениях того соглашения нередко звучала оценка потенциального пакета на сотни миллиардов долларов на горизонте 25 лет, и даже если конкретные цифры в деталях закрыты, сам масштаб замысла был прозрачен: встроить выживание режима в долгую геоэкономическую конструкцию.

Именно так и выглядит сегодняшний иранский кризис: это не один сюжет, а наложение трех. Первый - улица и университеты, где протесты снова обретают язык и ритм. Второй - внешняя угроза, когда у границ и в акваториях собирают инструменты принуждения. Третий - ядерная математика, где каждый килограмм и каждый процент обогащения превращаются в политическое оружие. И в центре - ставка на Лариджани как на менеджера выживания: человека, который должен сделать так, чтобы режим выдержал удар, не развалился изнутри и не потерял управляемость именно тогда, когда управление станет дороже всего.

Если формулировать максимально прямо: Тегеран готовится не к "обычной" эскалации, а к сценарию, в котором государство тестируют на прочность по всем линиям сразу. И потому планы выживания режима сегодня выглядят не как паранойя, а как управленческая рутина в стране, которая привыкла жить в тени угроз - и научилась превращать угрозы в институции.

Хаменеи запустил не просто "план на случай форс-мажора", а полноценную архитектуру преемственности, рассчитанную на удар по самому сердцу системы. Серия директив, о которых говорят собеседники, устроена предельно технократично и холодно: для каждой ключевой военной и государственной должности, назначаемой верховным лидером лично, определены четыре уровня преемственности. Более того, всем руководителям предписано заранее назвать до четырех возможных замен. Иными словами, режим моделирует ситуацию, в которой снимаются не отдельные фигуры, а целые звенья управления, и проверяет, сможет ли машина власти продолжать работать, когда из нее последовательно выбивают узлы.

Отдельным, самым чувствительным пунктом стало делегирование полномочий по принятию решений на случай потери связи с верховным лидером или его гибели: эти полномочия, как утверждают источники, переданы узкому кругу доверенных лиц. Это уже не "страховка на всякий случай", а признание того, что сценарии обезглавливания перестали быть теорией и стали рабочей гипотезой.

Во время двенадцатидневной войны с Израилем, находясь в укрытии, Хаменеи обозначил трех возможных преемников. Имена не раскрывались публично и, как подчеркивается, не раскрываются до сих пор. При этом Лариджани почти наверняка не входит в этот список по формальному, но фундаментальному критерию: он не является высокопоставленным шиитским духовным лицом, а это обязательное условие для наследования поста верховного лидера. Режим может быть гибким в тактике, но в ключевых сакральных элементах он остается жестко привязан к собственным правилам легитимности.

Однако отсутствие в "списке духовного наследования" не мешает Лариджани быть фигурой, без которой уже невозможно представить ближний контур верховного лидера. Он прочно закрепился в окружении Хаменеи - и это окружение описывается как небольшая группа людей, сочетающих опыт, аппаратный ресурс и доступ к силовому рычагу. В этот круг входят главный военный советник Хаменеи и бывший главнокомандующий КСИР генерал-майор Яхья Рахим Сафави; бригадный генерал Мохаммад Багер Галибаф - бывший командир КСИР и нынешний спикер парламента, которого Хаменеи фактически назначил своим заместителем по командованию вооруженными силами в случае войны; а также руководитель аппарата Хаменеи, клирик Али Асгар Хеджази. Состав этой группы важен сам по себе: в ней сходятся военная память, парламентский механизм, аппаратная дисциплина и религиозная вертикаль.

Часть этих приготовлений стала прямым следствием уроков, извлеченных из неожиданной израильской атаки в июне. Источники описывают ее как удар, после которого в первые часы конфликта была фактически уничтожена высшая военная командная вертикаль Ирана. Для любого государства это травма, но для теократической системы, в которой безопасность и легитимность спаяны, это почти экзистенциальный шок: если верхний военный этаж можно "снести" быстро, значит, нужно строить второй, третий, четвертый этажи заранее.

После прекращения огня Хаменеи назначил Лариджани секретарем Совета национальной безопасности и создал новый Совет национальной обороны во главе с адмиралом Али Шамхани для управления военными делами в военное время. Такая связка выглядит как попытка развести роли: один центр - для стратегической координации государства в целом, другой - для военного управления в режиме кризиса, когда решения должны приниматься быстрее, жестче и с меньшим количеством "лишних" участников.

Верховный лидер исходит из реальности, стоящей перед ним, готовится к мученической судьбе и мыслит так, будто обязан удержать систему и наследие до конца. В этой логике перераспределение власти и подготовка государства к следующему крупному испытанию выглядят не как аппаратная интрига, а как планирование преемственности и войны одновременно - потому что смена лидера в таком режиме может стать прямым следствием военного конфликта.

Иран исходит из того, что военные удары США неизбежны и могут последовать в любой момент, несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты и переговоры по ядерной сделке. Вооруженные силы приведены в состояние наивысшей боевой готовности, страна готовится к жесткому сопротивлению. В этих формулировках слышна не бравада, а установка: "дипломатия идет, но двери бункера должны закрываться без задержки".

Пусковые установки баллистических ракет размещаются вдоль западной границы с Ираком - на дистанции, позволяющей наносить удары по Израилю, - а также на южном побережье Персидского залива, в пределах досягаемости американских военных баз и других целей в регионе. Это география, которая говорит сама за себя: западное направление - по логике дальности и коридоров, южное - по логике морской дуги и присутствия США.

В последние недели Иран периодически закрывал свое воздушное пространство для испытаний ракет. В Персидском заливе прошли военные учения, в ходе которых на короткое время был перекрыт Ормузский пролив - ключевой морской коридор для глобальных поставок энергии и грузов. Даже кратковременное перекрытие Ормуза - это всегда политическое сообщение, которое считывается рынками, страховщиками, логистическими цепочками и военными штабами одновременно. Это демонстрация того, что давление на Иран может быть превращено в давление на глобальную экономику.

При этом Хаменеи продолжает демонстрировать жесткую риторику. "Самая мощная армия в мире может получить такой удар, что не сможет встать на ноги", - заявил он в недавней речи, пригрозив также потопить американские военные корабли, сосредоточенные в близлежащих водах. Такие фразы в иранском исполнении устроены не как эмоциональный всплеск, а как элемент психологической обороны: поднять цену решения о силовом ударе, заставить противника считать риски вторичных эффектов и ответных шагов.

В случае войны, по описанию источников, сценарии прописаны не только для фронта, но и для улицы. Спецподразделения полиции, сотрудники разведки и батальоны ополчения Басидж - структуры, входящей в КСИР, - будут развернуты на улицах крупных городов. Их задачей станет установка контрольно-пропускных пунктов для предотвращения внутренних волнений и выявления возможных агентов иностранных спецслужб. То есть режим заранее готовится к двойной нагрузке: внешний удар плюс внутренняя турбулентность, которую в Тегеране считают неизбежным спутником войны.

Однако подготовка касается не только военной мобилизации, но и политического выживания режима. По данным шести чиновников, обсуждаются сценарии управления страной в случае гибели Хаменеи и высших должностных лиц, а также поиск фигуры, способной стать своего рода "иранской Дельси" - отсылка к вице-президенту Венесуэлы Дельси Родригес, которая заключила договоренность с администрацией президента США Трампа о фактическом управлении страной после захвата президента Николаса Мадуро. Смысл сравнения прозрачен: нужен оператор, способный удержать управляемость и одновременно вести торг на жестких условиях, если верхушка будет парализована.

Первым в этом списке значится Лариджани, за ним следует Галибаф. Неожиданно в перечне оказался и бывший президент Хасан Роухани, ранее фактически выведенный из ближайшего круга Хаменеи. Этот штрих особенно показателен: в момент экзистенциальной угрозы система может возвращать из "политического карантина" тех, кто обладает опытом управления и навыками переговоров, даже если ранее их считали неудобными или слишком самостоятельными.

Но у каждого кандидата, как подчеркивается, есть тяжелый репутационный багаж. Каждый несет риски, которые могут осложнить принятие обществом - будь то обвинения в финансовых злоупотреблениях или причастность к нарушениям прав человека, включая недавние события, в ходе которых, по утверждениям, за три дня были убиты по меньшей мере 7 000 безоружных протестующих. Правозащитные организации предупреждают, что эта цифра может существенно возрасти. И это превращает задачу "назначить преемника" в задачу куда более опасную: не просто удержать аппарат, но и не взорвать улицу самим фактом того, кого выдвинули в качестве лица режима в минуту слабости.

В сумме картина выглядит как жесткая профилактика катастрофы: многоуровневая система преемственности, узкий круг доверенных решений, параллельные контуры управления, демонстративная готовность к ракетному ответу, контроль над ключевыми проливами и заранее подготовленный внутренний режим безопасности в городах. Это не "подготовка к возможному кризису". Это попытка сделать так, чтобы кризис, если он придет, не стал концом системы - даже если он начнется с удара по самым верхним этажам власти.

О наличии у власти "запасных сценариев" в Тегеране сегодня говорят уже не шепотом. Но даже самые продуманные схемы преемственности не отменяют главного: последствия прямой войны с США по определению непредсказуемы. Внутри системы это понимают трезво. Верховный лидер стал менее заметен в публичном пространстве и, судя по логике последних решений, сам рассматривает себя как потенциальную цель. При этом он по-прежнему остается тем сверхпрочным "клеем", на котором держится вся конструкция власти. И именно поэтому в верхах не скрывают: без него сохранить целостность режима будет крайне трудно, как бы ни была выстроена лестница резервных назначений.

На этом фоне особенно бросается в глаза резкая смена видимости фигур. За последний месяц публичная активность Али Лариджани заметно выросла, тогда как присутствие президента Масуда Пезешкиана стало ощутимо скромнее. Лариджани действует так, будто ему важно не просто управлять, но и демонстрировать управляемость: поездка в Москву для консультации с президентом России Владимиром Путиным, встречи с ближневосточными лидерами, участие в контактах между американскими и иранскими переговорщиками по ядерному досье. Параллельно он словно "переупаковывает" образ: длинные интервью иранским и зарубежным СМИ, активные социальные сети, фотографии с гражданами, визиты к религиозным святыням, кадры из поездок. Это уже не стиль чиновника, который прячется за протоколом. Это стиль человека, который собирает вокруг себя легитимность, показывая стране и элитам: центр тяжести здесь.

Пезешкиан, по всей видимости, смирился с перераспределением полномочий - и самое показательное, что это проявляется не в геополитике, а в будничных, "земных" вопросах. На заседании кабинета он признал: обращался к Лариджани с предложением снять ограничения на интернет, поскольку они бьют по электронной коммерции. Эпизод, казалось бы, частный, но на самом деле симптоматичный: даже президенту для решения текущих экономических задач требуется одобрение Лариджани. Это и есть реальная расстановка сил, только выраженная не в титрах, а в механике.

В январе, в разгар подавления протестов, когда внутри страны кипела напряженность, а снаружи звучали прямые угрозы, американская сторона предприняла попытку наладить прямой канал связи с Тегераном. Специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как утверждают источники, пытался установить контакт с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Контекст был предельно жесткий и не допускал двусмысленностей: президент США Трамп ранее публично заявил, что нанесет удар по Ирану, если будут приведены в исполнение смертные приговоры протестующим. Это была не дипломатическая оговорка, а прямой сигнал.

Уиткофф, согласно этим данным, стремился выяснить, планируются ли казни или они отменены. По сути, речь шла о попытке снять риск недоразумения, которое могло бы стать спусковым крючком для военного решения. Любая ошибка в трактовке, любая неверная оценка намерений - и цепочка событий могла выйти из-под контроля.

И вот здесь произошел эпизод, который оказался важнее любых официальных заявлений и аналитических записок. Опасаясь недоразумений и действуя по формальной логике дипломатической процедуры, Арагчи связался с президентом, чтобы получить разрешение на контакт с американским эмиссаром. Ответ Пезешкиана прозвучал почти демонстративно беспомощно: он сказал, что не знает, и посоветовал обратиться к Лариджани за санкцией.

Один короткий разговор. Одна реплика. И вся реальная конфигурация власти проявилась как рентгеновский снимок. Министр иностранных дел, отвечающий за внешний контур, обращается к президенту. Президент, формально возглавляющий исполнительную власть, перенаправляет его к Лариджани. Так в кризисной системе подтверждается главный принцип: важнее титула - право на окончательное решение.

Именно поэтому рост публичной роли Лариджани - не медийная случайность и не личная амбиция. Это отражение того, как режим собирает себя заново под давлением угроз. Делается ставка на аппарат безопасности, на контролируемые каналы внешней связи, на фигуру, которая способна одновременно говорить с силовиками, дипломатами и улицей.

Внутренние ограничения на интернет, контакты с Вашингтоном через посредников, обсуждение "красных линий" - все это не разрозненные эпизоды. Это элементы единого процесса. Страна готовится жить в режиме, где любое неверное движение может стоить слишком дорого. В таком режиме власть почти неизбежно концентрируется у того, кто отвечает не за обещания, а за устойчивость системы.

Эта концентрация не означает хаос или распад. Напротив, она свидетельствует о внутренней перенастройке. Система не рассыпается - она уплотняется. В ней сокращается пространство для неопределенности, исчезают лишние согласования, минимизируются риски импровизации. В условиях, когда публично звучат угрозы удара, такая логика становится вопросом выживания государства.

Важно и то, что сам факт попытки установить прямой канал показывает: даже в период жесткой риторики дипломатические линии не разорваны окончательно. Но Иран выстраивает эти линии по собственным правилам. Решение о контакте принимается не под внешним давлением, а внутри выстроенной вертикали. Это и есть практическое проявление суверенитета.

Рост публичной активности Лариджани в этом контексте приобретает дополнительный смысл. Его участие во встречах, консультациях и переговорах - это не просто внешнеполитическая деятельность. Это демонстрация того, что центр принятия решений стабилен и функционирует. В условиях, когда страна одновременно сталкивается с внутренним напряжением и внешними угрозами, такая демонстрация управляемости становится стратегическим сигналом.

Иран оказывается в ситуации, где любое решение - внутреннее или внешнее - может иметь последствия далеко за пределами текущего момента. Поэтому ставка делается на максимальную предсказуемость собственных действий и на жесткую дисциплину внутри системы. Это не политика эмоций. Это политика расчета.

В конечном счете, эпизод с Уиткоффом, Арагчи и Пезешкианом - это не просто дипломатическая деталь. Это иллюстрация того, как в условиях давления формируется реальный центр силы. Когда на кону стоит устойчивость государства, система инстинктивно передает полномочия тому, кто способен обеспечить непрерывность управления.

Сегодня Иран демонстрирует именно эту логику. Он не отказывается от диалога, но и не позволяет внешним угрозам диктовать структуру своих решений. Он не игнорирует риски, но и не теряет хладнокровия. И в этом - главный вывод происходящего: в режиме выживания государство становится жестче, рациональнее и дисциплинированнее.

Так складывается картина, в которой титулы и формальные должности уступают место реальному механизму принятия решений. В условиях, когда любое недоразумение способно привести к эскалации, именно этот механизм становится гарантом того, что страна будет действовать не импульсивно, а расчетливо.

Иран, оказавшийся под давлением, не демонстрирует растерянности. Он демонстрирует структурную собранность. И именно эта собранность - при всей жесткости момента - остается ключевым фактором его устойчивости.