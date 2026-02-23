Представители медиа проинформированы о WUF13

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая этого года, для представителей медиа проведена информационная сессия на тему "WUF13: Развитие устойчивого градостроительства и роль медиа", совместно организованная Операционной компанией "WUF13 Азербайджан" и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около 50 представителей медиа, принявших участие в мероприятии, были проинформированы об основной теме WUF13 - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", в ходе сессии даны ориентиры и рекомендации для результативного и более эффективного освещения.

Выступившая на информационной сессии заместитель национального координатора WUF13, заместитель руководителя аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры Гюльшан Рзаева подчеркнула, что проведение в Азербайджане такого авторитетного мероприятия, как WUF13, является логическим продолжением широкомасштабных мероприятий и реформ, реализуемых в последние годы в сфере градостроительства, и вновь выводит страну в центр глобальной повестки. Вытекающие из этого обязательства, вызовы и возможности возлагают важные задачи не только на все заинтересованные стороны, но и на медиа. Подчеркнув важность информационной сессии, она призвала представителей СМИ активно вносить вклад в последовательное и профессиональное освещение темы градостроительства в процессе подготовки к мероприятию, во время его проведения, а также после завершения WUF13.

Руководитель офиса Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в Азербайджане Анна Соаве отметила, что объявление 2026 года в стране "Годом градостроительства и архитектуры" и проведение мероприятия WUF13 создают уникальную возможность для привлечения международного внимания к региону и достижения конкретных, устойчивых результатов. По ее словам, основная цель заключается в интеграции результатов форума в национальную практику, укреплении институциональных механизмов, развитии навыков специалистов, установлении долгосрочных партнерств и продвижении человекоориентированного подхода к градостроительству. Анна Соаве также подчеркнула, что обсуждения, которые будут проведены на мероприятии, придадут импульс прогрессу в направлениях обеспечения достойного жилья, мобильности, доступности, экологической устойчивости и инклюзивного градостроительства. Она довела до внимания, что медиа играют значимую роль в этом процессе.

В свою очередь заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, обращаясь к представителям СМИ, отметил, что мероприятие, проводимое в рамках WUF13, выводит на первый план единство развития устойчивого градостроительства и ответственной и просветительской роли медиа. Он сообщил, что современные процессы урбанизации должны строиться не только на инфраструктурных и технологических новшествах, но и на общественном информировании, прозрачной коммуникации и правильной информационной политике. Натиг Мамедли подчеркнул, что медиа играют роль моста в объективном доведении градостроительных инициатив и повышении общественной активности.

В продолжение сессии представителями Операционной компании "WUF13 Азербайджан" и Государственного комитета градостроительства и архитектуры участникам была предоставлена подробная информация по вопросам устойчивости и инклюзивности, а также о сути Всемирного форума городов, развитии градостроительства и политике устойчивости Азербайджана, а также об Азербайджанской градостроительной кампании, реализуемой в рамках WUF13. Было проведено практическое занятие, охватывающее наиболее важные и актуальные вопросы в сфере градостроительства.

Международный журналист Лаура Путткамер, обладающая обширным опытом в освещении предыдущих сессий Всемирного форума городов и вопросов градостроительства в целом, присоединилась к информационной сессии в режиме онлайн и поделилась с представителями медиа своим опытом предыдущих сессий, а также практическими рекомендациями по темам и вопросам, которые могут быть затронуты на WUF13.

В завершение сессии сотрудниками Операционной компании "WUF13 Азербайджан" представителям СМИ была предоставлена подробная информация о медиацентре и других возможностях, которые будут созданы для СМИ во время мероприятия на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что предусмотрен цикл информационных сессий для представителей медиа - подобные мероприятия будут организованы еще несколько раз до начала WUF13.