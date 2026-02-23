Спутниковый интернет Starlink использовали в открытом океане для запуска CS2

В социальной сети X (ранее Twitter) стал вирусным видеоролик, на котором энтузиаст благодаря спутниковому интернету Starlink играет в Counter-Strike 2 в открытом океане. Эксперимент проводился с небольшой лодки на значительном удалении от берега и вне зоны покрытия традиционных сетей, сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователь подключился к спутниковой сети со своей лодки и запустил шутер Counter-Strike 2 на компьютере. Судя по ролику, соединение оказалось стабильным: задержка сигнала оставалась на минимальном уровне, а во время игрового процесса не наблюдалось существенных лагов или разрывов связи.

Ролик быстро набрал популярность и привлек внимание главы SpaceX Илона Маска. Предприниматель кратко отреагировал на публикацию, напомнив о возможности заказать оборудование через официальный сайт Starlink.

Тем не менее, в сети нашлись и те, кто не поверил в правдивость видео, так как спутниковый интернет в океане может иметь высокий пинг, с которым стабильно играть в соревновательные шутеры было бы сложно. Часть пользователей называет историю фейковой.